Maltempo, l’esondazione del Seveso a Milano: oltre sei ore di allagamenti, non succedeva dal 2014 | FOTO e VIDEO

È stata una giornata di danni e disagi a Milano dove, dopo le forti piogge della notte, il Seveso è esondato, facendo piombare parte della città nel caos. In una nota, il Comune ricostruisce quanto accaduto oggi nel capoluogo lombardo. Alle ore 5.50 di questa mattina, il fiume Seveso è esondato a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato la Brianza e tutte l’asta del fiume Seveso, provocando un’ondata di piena a Milano. L’esondazione è terminata alle ore 12.05, dopo oltre sei ore di allagamenti. L’ultimo evento paragonabile a quanto accaduto stamane risale al 2014, segnala il Comune di Milano, evidenziano precipitazioni medie pari a una portata di 70 millimetri di acqua all’ora, lungo tutto l’arco della notte fino alle prime ore del mattino.

Le squadre del Coc (Centro operativo comunale) composte da personale di MM, Amsa, Polizia locale e dalla Protezione Civile erano in azione dopo che era stata diramato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un’allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico ed erano già intervenute per aprire le tombinature e chiudere le strade interessate dall’ondata di acqua e fango; numerosi disagi hanno però interessato la città ed è tuttora in corso la pulizia e la pianificazione degli interventi a partire dalle urgenze.

Allagamenti

Immediati i problemi sulla circolazione stradale soprattutto nella zona nord della città, ora in normalizzazione grazie anche all’intervento di 79 pattuglie della Polizia locale. Temporanei allagamenti si sono riscontrati nei sottopassi Negrotto, Feltre e Rubattino, e sulle linee del trasporto pubblico che Atm ha dovuto deviare: è delle ore 16 il completo ripristino della linea gialla M3 dove si sono verificati alcuni allagamenti.

Allagati anche box e scantinati, dove le squadre di Protezione Civile insieme ai Vigili del Fuoco stanno effettuando l’esportazione dell’acqua. Contemporaneamente Amsa è attiva per la rimozione del fango dalle strade.

Milano: esondato il Seveso, le immagini da quartiere Isola

Scuole

Per quanto riguarda gli edifici scolastici ed educativi di competenza del Comune di Milano, sono circa 160 le segnalazioni in nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con interventi da effettuarsi dopo le piogge di questa notte e l’esondazione successiva e prolungata. Si tratta principalmente di segnalazioni per allagamenti, infiltrazioni e interruzione di servizio negli impianti di riscaldamento. Le lezioni e i servizi sono stati sospesi in otto scuole a causa degli allagamenti che non hanno reso possibile l’accesso ai bambini e alle bambine. In particolare si tratta di: scuola d’infanzia e sezione primavera di via Pallanza 26 (Municipio 2), scuola infanzia di via Muzio 9 (Municipio 2), scuola primaria ‘Muratori e Menotti’(Municipio 2), scuola primaria Fabbri’ (Municipio 2), scuola infanzia e sezione primavera di via Ciriè 10 – Girola 4 (Municipio 9), nido di via Ciriè 12 (Municipio 9) e infine nella secondaria di primo grado ‘Tommaseo’ e nella scuola primaria ‘Locatelli’ (Municipio 9).

Guasti alla rete elettrica

Numerosi i guasti alla rete elettrica, tuttora in ripristino. Sei le centraline elettriche di Unareti che sono state allagate: tre di queste sono state ripristinate ed entro sera saranno tutte nuovamente in servizio. Sono prioritari anche gli interventi alle centrali termiche degli edifici di edilizia pubblica in particolare nei quartieri di Quarto Oggiaro e Niguarda, dove sono stati riscontrati guasti dovuti ad allagamenti o corti circuiti.

Sono andati in tilt i server che controllano i diversi e principali servizi informatici del Palazzo di Giustizia milanese. Per tutta la giornata, negli uffici, dal settore civile a quello penale, le attività informatiche di vario genere sono rimaste bloccate, proprio perché con i computer non era possibile accedere a nulla, se non alla posta elettronica. Tanto che molti magistrati che dovevano depositare o ricevere atti, anche in scadenza, non hanno potuto farlo.

Una trentina di alberi caduti

A causa dei temporali e delle raffiche di vento, sono caduti una trentina di alberi in città e le squadre del verde sono intervenute per la rimozione.

Opere strutturali

Per quanto riguarda le opere strutturali, per contrastare le esondazioni il Comune di Milano ricorda che sono terminati i lavori di MM della vasca del Comune di Milano al parco Nord. Si tratta della prima opera di un sistema che una volta completato, eviterà le esondazioni del fiume a Milano. Sono in corso i collaudi e venerdì 3 novembre saranno realizzate alcune prove funzionali. In particolare, nei primi giorni di novembre verrà utilizzata acqua di falda per riempire di pochi centimetri la vasca e testare le apparecchiature elettromeccaniche (pompe di sollevamento, valvole e condotte). Nella seconda metà di novembre è previsto lo svolgimento di una ulteriore prova funzionale che interesserà l’intera opera e tutto il ciclo di attività, con il riempimento della vasca attraverso l’immissione delle acque del Seveso e la reimmissione nel torrente e successivamente l’attivazione e l’entrata in funzione della vasca.

A Milano oltre 97 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Secondo gli ultimi dati forniti dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Milano, sono 97 gli interventi effettuati dalle 7 di questa mattina a causa del maltempo che ha colpito la città. Rimangono 12 richieste di soccorso ancora da ‘smaltire’, che riguardano principalmente allagamenti di cantine. Per fronteggiare l’emergenza, il comando dei Vigili del Fuoco ha messo in campo, soprattutto nelle prime ore del mattino, tutte le squadre operative rafforzando il dispositivo di soccorso mediante l’impiego di alcuni distaccamenti volontari.

