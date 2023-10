Maltempo Lucca, piove dal tetto di una Rsa: trasferiti 19 anziani

MeteoWeb

Le violente precipitazioni avvenute nella giornata di ieri, mercoledì 25 ottobre, hanno danneggiato una porzione del tetto della residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Monte San Quirico di Lucca ed hanno determinato infiltrazioni di acqua in un’ala dell’edificio. Per questo motivo, nella scorsa notte, gli ospiti alloggiati nelle stanze interessate dalle infiltrazioni sono stati spostati, all’interno della struttura, in altri locali disponibili. Sul posto sono andati i tecnici comunali per verificare la sicurezza e valutare i danni.

La cooperativa Pro.Ges, concessionario della struttura e gestore della stessa, – spiega una nota – in accordo con l’amministrazione Comunale, la Commissione di vigilanza e l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha deciso il temporaneo trasferimento di 19 anziani in altre strutture vicine che hanno dato la disponibilità. Sono le case di cura Barbantini e Santa Zita, e le altre Rsa Il Sole e alla Pia Casa. Le persone trasferite sono state scelte escludendo i soggetti più fragili. Sono previsti nuovi sopralluoghi tecnici e i lavori di riparazione che non appaiono particolarmente difficili.