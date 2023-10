Maltempo Toscana, anche oggi forti piogge in Versilia: 100mm a Lucca, allagamenti

MeteoWeb

Anche oggi, forti piogge hanno colpito la Versilia, determinando nuovi allagamenti in diverse strade a Viareggio (Lucca) e in altre località versiliesi. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 100mm a Lucca, 94mm a Capannori, 85mm a Torre del Lago, 84mm a Mutigliano, 78mm a San Pietro a Marcigliano, 73mm sul Monte Pisano, 72mm a Pescia, Ripafratta, 53mm a Montecatini Terme. A causa del maltempo, si registrano allagamenti di strade e scantinati e alberi caduti a Lucca. Alberi sono caduti lungo la via Sarzanese e sulla strada che da via Nuova per Pisa conduce a San Cerbone. Allagamenti segnalati anche nel comune di Capannori.

Il sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona ha fatto il punto sulla situazione della viabilità in alta Versilia in seguito al maltempo di ieri e oggi. La strada provinciale di Arni è ancora chiusa: dopo la verifica degli ingegneri della Provincia di Lucca, è emerso il rischio di caduta di altri grandi massi. Il primo cittadino segnala che la strada provinciale di Stazzema è percorribile già da stamani, e quella comunale di Terrinca, in località La Costa, è stata liberata dopo la caduta di una pianta.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani fa il punto sulla situazione dei fiumi: “stiamo monitorando il livello dei fiumi a seguito delle persistenti perturbazioni. Il livello dell’Ozzeri a Ripafratta (Pisa) è ancora in salita ed ha appena raggiunto la seconda soglia di riferimento. Allo stesso modo il livello a Pontetetto ha superato la seconda soglia. Il livello a Ponte Guido sul Contesora è ritornato al di sotto della prima soglia di riferimento”. “Le piogge abbondanti registrate anche sulle zone collinari della provincia di Lucca e Pistoia, sebbene in attenuazione – aggiunge Giani – potrebbero ancora nelle prossime ore dare origine a fenomeni di dissesto geomorfologico localizzati”.

