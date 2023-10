Maltempo Ostia, il Municipio chiede lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Questa mattina, negli uffici del X Municipio, l’amministrazione presieduta da Mario Falconi ha incontrato le sigle datoriali, sindacali e di categoria per comprendere quanti danni sono stati causati dal maltempo dello scorso 16 ottobre, quando in particolare Ostia è finita sott’acqua per via di un temporale stazionario sul litorale romano. “Di concerto con la Regione Lazio, su iniziativa della consigliera regionale Emanuela Droghei, è stata richiesta al Presidente Rocca l’apertura dello stato di calamità naturale per poter promuovere tutte le azioni necessarie al reperimento di un fondo per gli interventi da effettuare nelle zone colpite del Municipio X, soprattutto a Ostia”, dichiarano Mario Falconi, Presidente Municipio Roma X, e Antonio Caliendo, Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Municipio Roma X.

“Le azioni necessarie non riguardano soltanto l’apertura di un fondo per il rimborso delle attività colpite dalla pioggia scesa copiosa in meno di due ore, quanto anche il potenziamento dei servizi e un aumento dei fondi per la manutenzione e per lo smaltimento delle acque meteoriche”, continuano. “Nei prossimi giorni riusciremo a comprendere in che modo agire per intervenire tempestivamente e nel breve e medio periodo, anche coinvolgendo i cittadini che hanno subito ingenti danni e tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento climatico non previsto da nessuna sala operativa”.