Maltempo Piemonte, allagamenti nell’Alessandrino: zone abitate irraggiungibili a Serravalle Scrivia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito anche il Piemonte, soprattutto la provincia di Alessandria, dove si superano i 100mm di pioggia, localmente anche di più. Tra i dati pluviometrici più significativi, segnaliamo: 141mm a Sardigliano, 103mm a Castellania, 92mm a Cabella Ligure, 88mm a Fraconalto, 64mm a Caldirola e Garbagna. Le forti piogge stanno creando allagamenti nelle strade e in alcuni casi, anche nelle abitazioni. La Protezione Civile di Alessandria segnala allagamenti a Serravalle Scrivia, dove alcune zone abitate sono irraggiungibili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile del coordinamento territoriale con idrovore.

In serata è attesa una progressiva attenuazione delle precipitazioni da ovest, con residui fenomeni notturni sulle Alpi (quota neve intorno ai 2000m) e la possibile riattivazione prima di mattina di residui rovesci su Alto Piemonte e Piemonte orientale. Generale miglioramento nella giornata di domani, martedì 31 ottobre, con venti di Foehn su Alpi e valli.

Maltempo nell'Alessandrino, strade allagate tra Serravallea Scrivia e Vignole Borbera

Strade allagate a Vignole Borbera, nell'Alessandrino

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: