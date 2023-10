Maltempo Pisa: crolla porzione di tetto, evacuate 2 famiglie

MeteoWeb

Un dissesto statico ha provocato il crollo parziale del tetto di un edificio del centro di Pisa nella serata di ieri: 2 famiglie sono state evacuate perché le loro abitazioni sono risultate inagibili. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’immobile. A causa del maltempo e soprattutto delle forti raffiche di vento disagi si sono verificati in mattinata a Marina di Pisa, con l’acqua del mare spinta sulla strada insieme ai detriti delle spiagge di ghiaia prospicienti il litorale.

Complessivamente da ieri i vigili del fuoco nel Pisano hanno effettuato circa 40 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti, per piccoli allagamenti e danni per il forte vento.

