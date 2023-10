Maltempo: rientra l’allarme per la piena dell’Adige a Verona

MeteoWeb

A Verona, l’allarme per la piena dell’Adige sta lentamente rientrando. Il livello del fiume, che alle 19:30 ha toccato il picco con un metro e 80 sopra lo zero idrometrico, mostra un lieve calo. L’emergenza ha riguardato in particolare Ponte Nuovo, che già questa mattina era stato chiuso al traffico ed ai pedoni. Particolare attenzione è rivolta al cantiere sullo stesso ponte, messo a repentaglio dai grossi tronchi trascinati dalla piena partita dal Trentino. Alcuni ponteggi sono stati danneggiati, e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme alla Polizia locale. Per giovedì 2 novembre, però, è prevista un’altra allerta meteo, con abbondanti precipitazioni e una nuova onda di piena potrebbe presentarsi nella giornata di venerdì 3.

