Maltempo, rischio esondazioni sul Lago Maggiore: l’allarme dei sindaci

Tra giovedì 19 e venerdì 20, una forte perturbazione raggiungerà l’Italia, scaricando forti piogge al Nord. Silvia Marchionini e Alessandro Monti, sindaci di Verbania e Baveno, due dei principali centri della sponda piemontese del Lago Maggiore, lanciano l’allarme per i possibili effetti delle precipitazioni intense attese sul territorio, in particolare per quanto riguarda un probabile significativo impatto sul livello già alto del lago. Per questo, i sindaci chiedono pubblicamente “quali siano le azioni che saranno compiute sugli sbarramenti mobili della diga della Miorina sul fiume Ticino“.

“Al di là di possibili rischi di allagamenti – dicono i sindaci – sapere come si muove il Consorzio del Ticino e l’Autorità di bacino del fiume Po, è essenziale per gli Amministratori locali. Abbiamo chiesto, ormai già troppe volte, la costituzione di un gruppo di lavoro tra i soggetti coinvolti a partire dai sindaci del Lago Maggiore, per capire quali scelte si compiono sui livelli del lago per ottemperare alle varie esigenze legate alla sicurezza, al turismo, all’agricoltura e al funzionamento delle centraline elettriche. Purtroppo è un appello che continua a cadere nel vuoto e i sindaci sono lasciati senza risposte”. “Una battaglia, la nostra – concludono Monti e Marchonini – che continua a vedere la Regione Piemonte assente, abbandonando a sé stessi gli enti locali e gli operatori economici del Lago Maggiore”.

