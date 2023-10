Allerta Meteo, l’Italia si prepara alla terribile tempesta di venerdì e sabato: mappe impressionanti

MeteoWeb

L’autunno avanza in modo più deciso sull’Italia in questi giorni: dopo la grande anomalia dell’anticiclone che da fine settembre a metà ottobre ha provocato un lungo periodo caldo e secco nel Paese, è tornato il maltempo seppur fugace da domenica al Nord/Est e da ieri anche al Centro/Sud. Oggi le piogge hanno interessato tutto il territorio di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria centro/settentrionale con fenomeni localmente intensi e il primo freddo della stagione, al punto che mentre scriviamo in tutte le principali città della Puglia (Bari, Taranto, Foggia, Lecce e Brindisi) abbiamo appena +17°C, che diventano +13°C nelle più interne Altamura, Martina Franca e Spinazzola.

Ieri sera abbiamo avuto i primi forti temporali anche in Sicilia, al punto che è caduta la prima neve della stagione sull’Etna: l’autunno, insomma, avanza seppur a singhiozzo. Adesso la situazione cambierà drasticamente già da mercoledì 18 ottobre, proprio per la rapida avanzata di questa violenta perturbazione atlantica che venerdì 20 raggiungerà l’Italia. Già dalle prossime ore, infatti, si attiveranno intense correnti meridionali che faranno sensibilmente aumentare le temperature, con tanta sabbia del Sahara in arrivo.

L’arrivo della tempesta porterà queste ingenti quantità di sabbia desertica al suolo durante le abbondanti precipitazioni di Venerdì 20 Ottobre, quando sin dalle prime ore del mattino il Nord finirà sott’acqua con fenomeni violentissimi.

Sabato 21 Ottobre, poi, il maltempo si sposterà al Centro/Sud e anche qui i temporali saranno accompagnati da abbondanti quantitativi di sabbia del Sahara riversati al suolo durante le precipitazioni, in uno scenario di tempesta estrema con fulminazioni intense, grandine grossa e trombe d’aria.

Invitiamo alla massima prudenza per il maltempo in arrivo: venerdì e sabato saranno due giornate campali per i fenomeni meteo estremi che interesseranno dapprima, venerdì, il Nord e poi sabato il Centro/Sud.

