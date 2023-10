Maltempo Sicilia, fiume di acqua e fango invade Mazzeo | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ieri ha raggiunto anche il Sud. Tra le zone colpite, c’è stata anche quella dello Stretto di Messina, in particolare l’area etnea e jonica tra Catania, Messina e Reggio Calabria. Picchi intorno ai 25mm di pioggia sono stati registrati in Sicilia e non sono mancati i danni. Un fiume di acqua e fango ha invaso le strade di Mazzeo, frazione marina di Taormina. Da questa mattina, sono a lavoro gli operai di una impresa incaricata dal Comune di liberare le strade del piccolo borgo. Sul posto stanno coordinando gli interventi, soprattutto sul lungomare e la via Giovanni Verga, il vicesindaco Giuseppe Sterrantino e l’assessore ai Lavori Pubblici Nino Lo Monaco. Si prospetta la chiusura delle scuole della frazione per almeno due giorni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: