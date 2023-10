Maltempo a Stromboli, le stradine nuovamente invase dal fango | FOTO

MeteoWeb

La pioggia (anche poca) a Stromboli ormai significa solo una cosa: fango e pietre che invadono le stradine rendendo difficile, e in alcune zone anche impossibile, gli spostamenti per mezzi e pedoni. L’Ufficio del commissario per l’emergenza Stromboli (il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo) ha, immediatamente attivato le ditte locali per procedere allo sgombero delle aree interessate. La situazione consegue agli ingenti danni causati dall’incendio che il 25 maggio 2022 si è sviluppato sul set della fiction sulla Protezione civile che ha devastato una vasta area, facendo venire meno l’azione filtrante prodotta dalla vegetazione.

