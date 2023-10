Maltempo, la tempesta Babet flagella il Nord Europa: sale il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Una quarta persona è morta nel Regno Unito durante la tempesta Babet che ha colpito il Nord Europa con venti da uragano e piogge torrenziali. La Polizia del Derbyshire ha riferito che una donna di 80 anni è stata trovata morta in una casa a Chesterfield, nell’Inghilterra centrale. La sua morte è stata collegata alle inondazioni provocate dalla tempesta nella zona. Sabato 21 ottobre, nella vicina Derby, il fiume Derwent ha raggiunto il livello più alto mai registrato durante la tempesta che ha portato 200mm di pioggia in alcune parti del Regno Unito. Da giovedì 19 ottobre, almeno 5 persone sono morte a causa della tempesta Babet – chiamata così dal servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, il Met Office – che ha colpito Regno Unito, Germania settentrionale e Scandinavia meridionale con venti potenti, forti piogge e inondazioni.

Nel Regno Unito, un uomo e una donna sono morti dopo essere stati travolti dalle acque alluvionali, e un altro uomo è morto quando un albero è caduto sul suo veicolo. In Germania, una donna di 33 anni è rimasta uccisa venerdì 20 ottobre quando un albero è caduto sulla sua auto sull’isola di Fehmarn, nel Mar Baltico. Continuano le ricerche di un uomo segnalato intrappolato in un veicolo nelle acque alluvionali in Scozia. Le peggiori inondazioni, infatti, sono avvenute nel settore orientale della Scozia, dove più di 300 case sono state evacuate nella città di Brechin e ai residenti è stato detto di andarsene prima che il fiume South Esk rompesse gli argini venerdì 20, sollevandosi di quasi 4 metri sopra il suo livello abituale e riversando acqua nelle strade. L’Agenzia per l’ambiente ha emesso più di 200 avvisi di inondazione in alcune parti dell’Inghilterra in questi giorni

Sabato 21 ottobre, elicotteri della Guardia Costiera hanno condotto in salvo più della metà del personale da una piattaforma petrolifera del Mare del Nord, quasi 240 chilometri a est della Scozia, dopo che quattro delle sue otto ancore si sono allentate durante la tempesta. L’operatore Stena Drilling ha affermato oggi che la piattaforma Stena Spey è stabile.

Oggi il tempo si è calmato, ma le inondazioni hanno continuato a causare disagi ai viaggi su strade e ferrovie in un’ampia fascia del Regno Unito centrale e settentrionale.