Maltempo, temporali e Shelf Cloud in Puglia: crollano le temperature | FOTO e VIDEO

Dopo aver colpito le regioni meridionali tirreniche, una linea temporalesca lunga centinaia di chilometri continua il suo spostamento verso est, portando forti temporali sul settore centrale della Puglia. Particolarmente colpito il Barese, con piogge intense e forti raffiche di vento. Segnaliamo 18mm di pioggia caduti a Molfetta, 16mm a Terlizzi, 15mm a Bisceglie e Ruvo di Puglia, 12mm ad Acquaviva delle Fonti, 11mm a Santeramo in Colle. L’arrivo del fronte perturbato sulla Puglia in alcuni casi è stato annunciato da maestose Shelf Cloud (o nubi a mensola), legate a celle temporalesche (vedi foto della gallery scorrevole in alto). All’arrivo dei temporali, le temperature sono crollate nel Barese: Molfetta è passata da +28°C a +18°C, Bisceglie è passata da +27°C a +18°C, Terlizzi da +26°C a +18°C.

Con il maltempo che oggi ha raggiunto anche le regioni meridionali, le temperature diminuiranno di circa 10°C in poche ore in tutto il Sud e in serata sarà finalmente autunno con venti freschi di tramontana che libereranno l’atmosfera dalle sporche nubi africane cariche di polvere e sabbia del Sahara provenienti dal Maghreb.

Maltempo, diluvio su Molfetta, nel Barese

