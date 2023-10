Maltempo Toscana, Giani: “in 12 ore caduta la pioggia di un mese a Pontremoli”

MeteoWeb

“Sono in corso forti precipitazioni sulla Lunigiana e Alta Garfagnana. Nella zona di Pontremoli, nelle ultime 12 ore, sono caduti oltre 210mm di pioggia, più di quello che cade in media in un mese. In aumento il livello del Magra, nelle prossime ore sono previsti forti temporali a partire dalla costa centro-settentrionale in estensione al resto della regione con raffiche di vento e grandinate”. È quanto comunica Eugenio Giani, Presidente della Toscana, a proposito del forte maltempo che sta colpendo la regione. “La nostra sala regionale – dice Giani – rimane pienamente operativa e continueremo il controllo per tutta la sera e la notte dei corsi d’acqua, pronti ad intervenire“.

“Un esteso e forte fronte temporalesco sta entrando dalla costa, in questa area nelle ultime due ore registrati 2mila fulmini. A Carrara 30 millimetri di pioggia in 15 minuti“, riporta Giani sulla situazione attuale.

