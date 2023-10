Maltempo Toscana, frana a Montefegatesi: detriti tra le case

MeteoWeb

Le piogge che si sono abbattute la scorsa notte in Val di Lima hanno provocato diversi smottamenti, in particolare nel paese di Montefegatesi a Bagni di Lucca (Lucca), dove è crollato un muro di contenimento in pietra di una scarpata. Si tratta di un contrafforte alto tre metri a ridosso di alcune abitazioni. La frana, estesa per oltre sette metri, è stata provocata dalle infiltrazioni dovute ai violenti nubifragi degli ultimi giorni sul territorio. In questo periodo, comunque, Montefegatesi non è molto popolato e non si registrano feriti, anche se i detriti e le pietre sono finiti in strada e tra le case, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

