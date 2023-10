Maltempo Toscana: a Empoli attivato il COC

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, il Comune di Empoli (Firenze) ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile. L’attivazione, si spiega in una nota, viene eseguita al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per allerta codice arancione emanato dal Centro funzionale regionale della Toscana e valido dalle 00:00 alle 23:59 di domani, lunedì 30 ottobre 2023, per i rischi idrogeologico – idraulico reticolo minore e temporali forti, che interesseranno il territorio comunale. L’attivazione del COC, centro che è sotto la direzione del responsabile di Protezione Civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale, è stata disposta con ordinanza 611 del 29 ottobre 2023. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

