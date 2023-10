Maltempo Toscana, supercella e grandine in Versilia: tornado a Marina di Pietrasanta | FOTO

MeteoWeb

Ancora danni da maltempo in Toscana dopo i nubifragi della notte, con tanto di tornado sulle coste di Livorno. Nel pomeriggio, una supercella molto organizzata è approdata sulle coste della Versilia e una tromba marina mesociclonica ha toccato la riva a Marina di Pietrasanta. Si può parlare, dunque, di tornado. Segnalata anche grandine di medie dimensioni. A causa di questa supercella, si registrano danni a rami e alberi tra Lido di Camaiore e Capezzano (Lucca), nel comune di Camaiore. Gli effetti del maltempo hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Non ci sono stati feriti, ma una certa preoccupazione tra gli abitanti.

In serata, il passaggio di un temporale ha provocato allagamenti nelle strade e alla stazione di Massa.

