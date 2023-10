Maltempo Toscana, forte vento in Versilia: tanti danni a Viareggio, Forte dei Marmi e Torre del Lago | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito in serata la Versilia: registrate intense raffiche di vento lineari (downburst) fino a 80-110km/h. Il forte vento ha provocato danni in molte località. Quella più colpita è Torre del Lago a Viareggio (Lucca), dove sono cadute molte tegole e alberi e sono state danneggiate alcune auto e dei gazebo. Un albero è caduto sulla variante Aurelia, sempre a Torre del Lago, e due piante su viale Apua a Pietrasanta (Lucca). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile. Il Comune di Pietrasanta, con un avviso, ha invitato la cittadinanza a non percorrere viale Apua in quanto a causa delle forti raffiche di vento un albero si è abbattuto sulla carreggiata, ostruendola in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, la squadra dell’Ufficio Protezione Civile e la ditta incaricata per gli interventi di verifica e rimozione. A Viareggio, danni al tetto di un’abitazione che è stata parzialmente scoperchiata: sul posto i pompieri. Danni per il vento anche a Forte dei Marmi.

Disagi e alberi caduti anche sulla superstrada, a Massarosa, a Lido di Camaiore. Sul posto operano squadre dei Vigili del Fuoco e degli uffici comunali di Protezione Civile. “Nella Lucchesia, alcune abitazioni senza corrente“, segnala il Presidente della Toscana Eugenio Giani.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la regione. In seguito alle avverse condizioni metereologiche, alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Firenze sono pervenute 30 richieste di intervento per alberi e rami caduti e danni d’acqua, nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia.

Danni per il forte vento anche nella frazione di Gabbro, nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno), dove l’assessore regionale toscano alla Protezione Civile, Monia Monni, comunica la caduta di alberi e un capannone scoperchiato. “Sono in corso forti temporali che stanno coinvolgendo la costa centro-settentrionale, con forte vento e grandinate. Precipitazioni in corso anche sulla Lunigiana e Alta Garfagnana – ha aggiunto Monni -. Nella zona di Pontremoli, nelle ultime 12 ore, è caduta la pioggia di un mese. Nelle province di Massa e di Lucca si sono verificate cadute di alberi e frane che hanno coinvolto diverse viabilità e comportato interruzioni di corrente elettrica in alcune frazioni”.

