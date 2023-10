Maltempo Trentino: 73 mm a Malga Bissina, spolverata di neve al Passo Sella

MeteoWeb

Dalla sera di ieri alle 08:30 circa di questa mattina si sono registrate precipitazioni diffuse con accumuli medi di 15 – 35 mm e localmente anche maggiori in Trentino. Il massimo puntuale pari a 73 mm è stato misurato a Malga Bissina mentre in tutte le altre stazioni meteo provinciali gli accumuli sono stati inferiori a 50 mm (Pian delle Fugazze 49 mm, Malga Sorgazza 41 mm). La quota neve è rimasta generalmente oltre 2800 metri e solo nella fase finale è scesa localmente sotto i 2500 metri con una spolverata di neve al Passo Sella.

La Provincia di Trento ricorda che nelle prossime ore correnti nord occidentali in quota favoriranno un rapido miglioramento del tempo anche se, soprattutto al pomeriggio sera, saranno possibili temporanei annuvolamenti di nubi alte o medio alte. Per la giornata di domani, sabato 28 ottobre, il tempo è previsto soleggiato con assenza di piogge. Domenica 29 la nuvolosità tenderà ad aumentare già dal mattino e non sono escluse deboli precipitazioni al pomeriggio sera. Tra lunedì e martedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni abbondanti e nevose mediamente oltre 2300 – 2500 m. Un temporaneo miglioramento del tempo è probabile nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre (festa di Ognissanti) e nella giornata di mercoledì.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: