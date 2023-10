Maltempo Umbria, tornado a Sant’Angelo di Celle: tetti scoperchiati e blackout | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo oggi in Umbria. Un tornado ha provocato diversi danni a tetti e altre strutture nella zona di Sant’Angelo di Celle, una frazione di Deruta, in provincia di Perugia. I Vigili del Fuoco parlano di “evento circoscritto“. In zona, in occasione della formazione di un temporale nel pomeriggio, era stato avvistato un funnel cloud, preludio proprio di un tornado. Possibile, dunque, che il vortice abbia toccato terra per un breve periodo, sufficiente a provocare i danni visibili nelle foto della gallery scorrevole in alto.

“Una tromba d’aria di forte intensità ha scoperchiato alcuni tetti a Viale e S. Angelo di Celle. Alcune famiglie sono senza elettricità… Ho fatto un sopralluogo per verificare di persona la situazione. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, mettendo in sicurezza le aree interessate. Stiamo monitorando costantemente la situazione”, comunica sui social il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini. I Vigili del Fuoco sono impegnati in una decina di interventi, in via di risoluzione.

