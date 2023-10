Notte di maltempo in Veneto: alberi abbattuti, frane e allagamenti tra Belluno, Venezia e Treviso

MeteoWeb

Decine gli interventi dei vigili del fuoco effettuati per il maltempo che ha interessato il Veneto, circa 80, e soprattutto tra le province di Belluno, Venezia, Treviso. A Belluno i vigili del fuoco con il supporto dei volontari hanno effettuato 30 interventi per alberi abbattuti, smottamenti e danni d’acqua: chiuse per smottamenti la via Feltrina al chilometro 45.800 in località Carpen e la SP251 in località Soffranco. In provincia di Treviso svolti 21 interventi per la rimozione di alberi e rami pericolanti nella zona di Treviso, Silea e Roncade.

A Carbonera è avvenuto il distacco totale della copertura di un capannone agricolo di 300 metri quadrati adibito a ricovero per mezzi. In corso le verifiche per la messa in sicurezza e le verifiche sui tetti di alcune abitazioni. Sono 17, invece, gli interventi legati al maltempo effettuati nel veneziano per alberi pericolanti e danni d’acqua.

Sono attese ancora piogge su tutta la regione. Il fiume Brenta – informa il servizio meteo Bassano e Pedemontana del Grappa – è cresciuto di 2 metri in 12 ore. L’ idrometro di Ca’ Barziza sta arrivando in questi minuti a circa 3metri di altezza. Anche il Bacchiglione a Vicenza in nottata ha superato i 4 metri superando la seconda soglia di allerta ma in queste ore in netto calo.

