Maltempo Veneto: a Vicenza il Bacchiglione è salito di 4 metri

MeteoWeb

Nella notte è salito di quasi 4 metri, arrivando ad un massimo di 4.41 metri, il livello del fiume Bacchiglione a Vicenza, la cui situazione rimane tuttavia sotto controllo da parte del Centro operativo comunale che resterà aperto, in via precauzionale, sino a domani. Nel capoluogo berico 4 le squadre della Protezione civile che sono state allertate e al lavoro nella notte e un migliaio i sacchi di sabbia posizionati nelle vie cittadine per scongiurare le inondazioni. Il fiume Brenta, nell’area tra il Bassanese e l’Alta Padovana, è salito di un metro e mezzo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: