Maltempo Molise: raffiche fino a 80 km/h, il vento sradica albero secolare a Isernia | FOTO

Forte vento nella notte in Molise: le raffiche fino a 80 km/h hanno fatto crollare un albero secolare sulla strada comunale in contrada Tiegno a Isernia. Per diverse ore la strada è rimasta completamente bloccata e la circolazione è stata deviata. I vigili del fuoco hanno dovuto sezionare l’albero e spostare i pezzi ai margini della strada. La viabilità è stata ripristinata in tarda mattinata.

