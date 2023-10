Maltempo, vento e alta marea in Romagna: allagamenti a Cesenatico

MeteoWeb

Disagi a Cesenatico dove, a causa della concomitanza di alta marea e forte vento, si sono registrati diffusi allagamenti a causa dell’acqua alta. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco della cittadina adriatica, Matteo Gozzoli. “L’alta marea di questa mattina ha provocato una fuoriuscita di acqua che dalla darsena ha interessato l’area del mercato e dei magazzini. In questi giorni stiamo registrando livelli altissimi delle maree combinato a forte vento,” ha sottolineato il primo cittadino. Il comune questa mattina aveva disposto la chiusura delle Porte vinciane che sul porto canale impediscono che l’acqua alta arrivi sino nel centro storico.

