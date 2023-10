Marina di Pisa flagellata da mareggiata, “i sassi hanno invaso di nuovo il lungomare”

MeteoWeb

Pesante mareggiata nella serata di ieri e nella notte lungo il litorale pisano: Marina di Pisa è stata invasa dalle onde del mare che hanno raggiunto diversi metri di altezza. Oltre ai disagi legati agli allagamenti sono state segnalate criticità per la presenza sull’asfalto dei sassi della spiaggia.

Sul posto si è recato il sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha descritto la difficile situazione sui social: “Sono andato di persona a Marina di Pisa dove i sassi hanno invaso di nuovo il lungomare. La protezione civile comunale è sul posto, la situazione è monitorata. La strada sarà liberata e riaperta appena sarà possibile, ma i Marinesi sono sono giustamente arrabbiati. La Regione deve trovare una soluzione definitiva e investire le risorse necessarie per impedire, una volta per tutte, che a ogni mareggiata si ripeta il solito annoso disagio“.

“Ancora una volta una mareggiata (prevista con allerta gialla) ha flagellato Marina di Pisa e scaraventato la ghiaia sulla strada. È tempo di fare ciascuno la propria parte. Il litorale pisano merita che tutti, a partire dal Comune e dalla Regione, siano impegnati a tutelarlo e valorizzarlo. Basta polemiche. Serve impegno concreto,” ha affermato il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo.

