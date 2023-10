Meteo, Anticiclone sempre più forte a oltranza: temperature in ulteriore aumento, sarà ancora estate

MeteoWeb

Altra giornata particolarmente calda sull’Italia con temperature estive su gran parte del Paese: la colonnina di mercurio ha raggiunto oggi i +30°C a Firenze, +29°C a Cagliari, Siracusa, Latina, Cosenza, Avellino, Benevento, Trapani e Caltanissetta, +28°C a Catania, Lecce, Olbia, Foggia, Frosinone, Guidonia e Agrigento, +27°C a Roma, Salerno, Matera, Grosseto, Catanzaro e Arezzo, valori davvero eccezionali per il periodo.

L’anticiclone continua a rinforzarsi: nei prossimi giorni diventerà ancor più imponente, con un ulteriore aumento delle temperature tra il weekend e l’inizio della prossima settimana in Italia. Addirittura al Nord Italia arriverà un’isoterma di +20°C ad 850hPa (vedi mappe a corredo dell’articolo), con temperature che in pianura Padana supereranno diffusamente i +31/+32°C al suolo. Il caldo si estenderà anche al Centro/Sud, dove le temperature aumenteranno sensibilmente nei prossimi giorni.

