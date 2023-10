Meteo, clamoroso sviluppo dell’Anticiclone Africano: almeno altri 10 giorni d’Estate, anomalia di caldo senza precedenti

MeteoWeb

L’Anticiclone Africano che sta determinando questo clamoroso prolungamento d’Estate non solo in Italia ma su gran parte d’Europa, si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni sul Mediterraneo occidentale. Per l’Italia, quindi, non solo continuerà quest’anomalo periodo secco e mite, ma le temperature aumenteranno ulteriormente soprattutto al Centro/Nord dove tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre avremo temperature massime diffusamente superiori ai +30°C, con punte molto diffuse di +32/+33°C su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

L’eccezionalità di quest’anomalia non è tanto nel caldo anomalo di qualche giorno ad ottobre: le classiche “ottobrate” ci sono sempre state e non sarebbe strano che capitasse un periodo mite e soleggiato anche in autunno inoltrato. La particolarità di quest’anomalia è la durata di questo poderoso Anticiclone che non molla lo scenario meteorologico europeo ormai da quasi un mese, e che durerà ancora a lungo, almeno altri dieci giorni e forse anche di più.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli con le mappe per i prossimi giorni sono davvero inquietanti: la configurazione e le temperature sul Mediterraneo occidentale e su gran parte d’Europa saranno tipicamente estive. Da lunedì il caldo anomalo si estenderà anche al Centro/Sud con un forte aumento termico:

L’anomalia termica dei prossimi giorni sarà molto intensa e molto estesa a gran parte del territorio europeo: non solo tutta l’Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, con anomalie importanti, e i Balcani meridionali mentre una discesa d’aria fredda dalla Penisola Scandinava si dirigerà verso Polonia, Russia e Ucraina:

Ma anche nell’est Europa il freddo durerà poco: da metà della prossima settimana tornerà il caldo anomalo e la situazione tornerà estiva nell’arco di pochi giorni, per una grande anomalia che continuerà ad ostruire l’accesso di ogni perturbazione atlantica sul Mediterraneo e lascerà l’Italia in una fase prolungata di caldo anomalo e carenza di precipitazioni, anche ad ottobre dopo i record di caldo già raggiunti a settembre:

