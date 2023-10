Meteo Toscana: ieri a Firenze temperatura massima di +33,2°C, il dato più alto dal 1931

MeteoWeb

Mentre l’ottobrata prosegue, con sole e clima estivo, il dato registrato ieri pomeriggio a Firenze è storico. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) ha reso noto che nella stazione di Firenze Peretola è stata registrata una temperatura massima di +33,2°C, il dato più alto dal 1931 ad oggi, cioè da quando vengono effettuate le rilevazioni. Il precedente primato, +31,2°C, era stato rilevato nel 2011. Il valore risulta 10°C al di sopra dei valori massimi tipici della prima decade di ottobre.

Più in generale, le temperature sono state estive ieri in diverse zone della Toscana e della provincia di Firenze in particolare. Secondo i dati del Centro Funzionale Regionale, nel capoluogo si sono raggiunti i +30°C anche alle stazioni di San Giusto e Giardino di Boboli.

