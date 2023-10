Ondata di caldo primaverile e forti venti in Australia: incendi fuori controllo nel Sud/Est | FOTO

MeteoWeb

Un incendio boschivo in Australia, nello Stato di Victoria, è più che triplicato in dimensioni nelle scorse ore e le autorità hanno invitato i residenti in una zona remota in Tasmania a lasciare le proprie case mentre un’ondata di caldo primaverile ha alimentato gli incendi nel Sud/Est del Paese. Circa 17mila ettari sono andati in fiamme martedì nella parte orientale della regione del Gippsland, dopo che forti venti hanno diffuso gli incendi durante la notte, secondo le autorità.

“Si tratta di un incendio piuttosto grande, diffuso su una vasta area. Si sta rivelando piuttosto difficile, divampando in proprietà private ma anche in alcune piantagioni di pini,” ha spiegato Jason Heffernan, direttore generale della Country Fire Authority Victoria. Dall’altra parte dello Stretto di Bass, in Tasmania, ai residenti all’estremità settentrionale dell’isola di Flinders è stato ordinato di lasciare le proprie case, a causa di un incendio boschivo fuori controllo.

Gli incendi vengono alimentati da venti caldi e secchi nel Sud/Est mentre il Paese sta affrontando una primavera insolitamente calda. In Australia la primavera è iniziata con il settembre più secco mai registrato, secondo il Bureau of Meteorology, con precipitazioni inferiori del 71% alla media del periodo 1961-1990.

Si prevede che le condizioni cambieranno rapidamente nel Victoria martedì pomeriggio, con forti piogge che dovrebbero contribuire a spegnere gli incendi ma potenzialmente potrebbero anche innescare alluvioni lampo.

Avvisi di emergenza antincendio sono stati emessi per le aree lungo la costa meridionale del Nuovo Galles del Sud. Gli allarmi sono stati diramati per parti della Bega Valley, sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, nonché per Abernethy vicino a Cessnock. Il NSW Rural Fire Service ha affermato che le comunità nelle aree di Bermagui, Cuttagee e Baragga Bay lungo la costa meridionale sono in pericolo a causa di un vasto incendio boschivo ed è ormai troppo tardi per andarsene, ed invita a cercare rifugio all’interno di strutture solide. L’incendio si sta muovendo in direzione Est sospinto da forti venti occidentali, ha sottolineato la RFS, e probabilmente colpirà case e proprietà nelle aree di Bermagui, Cuttagee e Baragga Bay. Nella zona stanno lavorando i vigili del fuoco e gli aerei. Intanto è stata emessa un’allerta di emergenza anche per la zona di Abernethy, vicino a Cessnock, a causa di un incendio boschivo fuori controllo vicino a Kearsley.