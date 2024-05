Sabbia del Sahara, il cielo si tinge di rosa sullo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Il cielo è diventato rosa questa sera nello Stretto di Messina: intorno alle ore 20:00, durante il crepuscolo dopo il tramonto, gli oltre 500 mila abitanti dell’area dello Stretto hanno potuto ammirare il particolare fenomeno tra Calabria e Sicilia. Uno scenario davvero suggestivo e particolarmente affascinante, dovuto alla presenza di grandi quantità di sabbia del Sahara in sospensione nell’atmosfera, illuminate dai raggi solari bassi all’orizzonte sotto un mare di nubi africane, i cirri alti e stratificati in risalita dalla Tunisia.

I cittadini sono rimasti stupidi, hanno ammirato e immortalato il particolare fenomeno ottico scattando tante fotografie con cui hanno inondato i social network, in una serata molto calda per il periodo in cui al momento abbiamo +22°C sia a Messina che a Reggio Calabria, che oggi hanno raggiunto una massima rispettivamente di +26°C e +27°C. Adesso, nel weekend, tornerà il maltempo: sia sabato che domenica attese piogge sparse, sporche di grandi quantità di sabbia sahariana.

