Allerta Meteo, nel weekend il maltempo si sposta al Centro/Sud. Migliora al Nord dopo le alluvioni

Sono migliorate le condizioni meteo nel Nord Italia flagellato dalle alluvioni dei giorni scorsi. La situazione è drammatica in Veneto e Lombardia, dove purtroppo si piange anche un morto, a causa delle inondazioni provocate dai corsi d’acqua esondati dopo le piogge torrenziali di mercoledì e giovedì quando molte località della pianura Padana hanno superato i 200mm di pioggia su una porzione di territorio eccezionalmente vasta ed estesa.

Ancora oggi, come possiamo osservare dai satelliti meteo, abbiamo nubi sparse e qualche pioggia a tratti intensa al Nord e in modo particolare al Nord/Est, in un contesto di ampie schiarite per tutt’Italia con un flusso caldo-umido sud/occidentale. Sulla Sicilia si nota molto bene la nube di sabbia del Sahara sull’isola, mentre nel Canale di Sicilia stanno risalendo le prime nubi africane:

Allargando lo sguardo al contesto europeo notiamo subito il fronte ciclonico che risale su Germania meridionale, estremità orientale della Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia meridionale. Proprio tra Germania e Francia sono infatti in corso piogge alluvionali, con situazioni di criticità analoghe a quelle del Nord Italia:

Nei prossimi giorni, però, sull’Italia avremo ancora forte maltempo e in modo particolare al Centro/Sud arriveranno piogge e temporali a tratti intensi nel fine settimana, tra sabato 18 e domenica 19 maggio. Vediamo i dettagli.

Allerta Meteo: nel weekend il maltempo si sposta al Centro/Sud

Domani, sabato 18 maggio, un fronte nord Africano risalirà l’Italia da sud/ovest verso nord/est, limitandosi però a colpire il Sud. Avremo forti piogge e temporali che sin dalle prime ore del mattino approderanno nella Sicilia occidentale, colpendo duramente trapanese e palermitano, in risalita dalla Tunisia. Nel corso della giornata si estenderanno a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, provocando forti piogge su gran parte del Sud peninsulare. Dopodomani, domenica 19 maggio, un nuovo fronte africano risalirà l’Italia sempre da sud/ovest verso nord/est, stavolta però con una traiettoria più settentrionale. La Regione più colpita dal maltempo di domenica sarà la Sardegna, ma avremo forti piogge anche su Roma, nel Lazio e in generale al Centro Italia. Al Nord, invece, sarà un weekend variabile ma con ampie schiarite e poche precipitazioni, isolate e non violente.

Allerta Meteo: nuovo allarme al nord tra lunedì 20 e martedì 21

Il maltempo tornerà a colpire duramente l’Italia settentrionale all’inizio della prossima settimana. Già nella giornata di lunedì 20, infatti, un terzo fronte africano risalirà l’Italia ancora una volta da sud/ovest verso nord/est, stavolta con una traiettoria che andrà a coinvolgere in pieno l’Italia del Nord. Tra lunedì sera e martedì 21 una nuova ondata di piogge torrenziali e violenti temporali colpirà il Nord nella sua interessa, con i fenomeni più estremi che al momento sono previsti su Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le stesse aree già duramente colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi.

