Ondata di caldo in Europa: record nazionale di ottobre con +38°C in Spagna, primati anche in Portogallo, Marocco e Andorra

MeteoWeb

Un’eccezionale ondata di caldo sta facendo cadere centinaia e centinaia di record di temperatura tra Spagna, Portogallo e Francia. Ieri, domenica 1 ottobre, almeno 332 stazioni meteorologiche in Francia hanno registrato record di temperatura per il mese di ottobre. La Spagna, invece, ha stabilito il proprio record di caldo nazionale per ottobre, con i +38,2°C registrati a Montoro, località dell’Andalusia, nel sud della Spagna. Raggiunti anche +38°C a Badajoz, località del sud-ovest, vicino al confine con il Portogallo. Lo riporta l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), spiegando che si tratta delle massime più alte mai registrate ad ottobre nella Spagna peninsulare. Il record precedente era stato rilevato nel 2014 a Marbella (+37,5°C). Solo alle Canarie sono state toccate temperature più alte in questo periodo dell’anno.

Il caldo è stato tale che i record sono stati cancellati con un margine fino a 6°C e sono state registrate notti tropicali (quando la temperatura non scende al di sotto dei +20°C) anche oltre i 1300 metri! Superati per la prima volta i +30°C a Pamplona ad ottobre.

Tra i record più significativi, segnaliamo +37,2°C a Siviglia, +36,7°C ad Aero, +36,7°C a Cordova, +36°C a Llimiana, +35,8°C a Granada, +34,4°C a Salamanca, +34,1°C a Lleida, +34,1°C a Toledo, +33,6°C a Jaén, +32,9°C a Cuenca, +32,7°C a Valladolid, +32,6°C a Madrid Barajas, +32,1°C a Burgos, +31,7°C a Soria, +30,3°C a Segovia, +30°C a Madrid Retiro (record eguagliato), +23,8°C a Navacerrada.

“Per intensità, durata ed estensione geografica, si tratta senza dubbio di un episodio di alte temperature straordinario per questo periodo dell’anno, probabilmente senza precedenti“, afferma l’AEMET.

Nella vicina Andorra, segnaliamo +31,7°C a Borda Vidal, che è record nazionale per Andorra, e +31,6°C nella capitale Andorra La Vella.

Super caldo anche in Portogallo e Marocco

Il caldo eccezionale ha interessato anche Portogallo e Marocco. In Portogallo, sono stati registrati +37,7°C ad Alvega e 16 stazioni hanno registrato temperature sopra i +36°C. Battuti anche diversi record, come +32,4°C a Vila Real (vedi tabella in fondo). Molti record sono stati battuti solo di pochi decimali dal 2017, inclusi i +33,6°C a Lisbona.

In Marocco, sono stati registrati record mensili con +39,5°C a Safi e +36,9°C a Meknes.