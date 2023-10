Meteo, super ondata di caldo in Francia: centinaia di record battuti e non è ancora finita

MeteoWeb

Dopo aver vissuto il mese di settembre più caldo mai registrato, la Francia è ancora nella morsa di un’ondata di caldo tardivo, dalle caratteristiche eccezionali. Oggi, domenica 1 ottobre, nel sud del Paese sono stati raggiunti diffusamente i +30°C e domani, le temperature aumenteranno ulteriormente. Sono già stati battuti tantissimi record mensili: secondo quanto riporta il climatologo Maximiliano Herrera, sulla base dei dati forniti da Meteociel, oggi almeno 332 stazioni hanno battuto il loro record di caldo per ottobre. La temperatura più alta registrata oggi in Francia sono i +35,5°C di Anglars.

I record più importanti includono: +34,2°C a Montauban, +33°C a Tolosa, +32,5°C a Bordeaux, +31°C ad Avignone, +30°C a Limoges, +20,8°C sul Monte Aigoual. Registrati +31,6°C ad Aurillac, situata a 622 metri nel Massiccio Centrale: letteralmente polverizzato il vecchio record mensile che era di soli +26,6°C! A Biscarrosse, località a sud di Bordeaux che si affaccia sul Golfo di Biscaglia, sono stati toccati +33,7°C, ovvero 3°C in più rispetto al vecchio record! Le spiagge della località sono state prese d’assalto, come se fosse una giornata di piena estate (foto in alto). Nel Tarn, Albi ha raggiunto i +34°C, stracciando il vecchio record mensile che era di +31,4°C e risaliva all’ottobre 2011.

Ancora più caldo domani

Domani, lunedì 2 ottobre, farà ancora più caldo in Francia, con l’anticiclone che si espande ulteriormente verso nord dalla Penisola Iberica (oggi si sono superati i +37°C in Spagna). Domani, nel settore sudoccidentale della Francia (soprattutto tra il sud di Tolosa e la Gironda) sono previste temperature comprese tra +32°C e +34°C, fino a massime localmente di +35°C. Nel resto della Francia, le temperature saranno compresa tra +25°C e +32°C.