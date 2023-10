Orsi morti in Trentino, denuncia dell’Enpa: “forte timore che siano stati avvelenati”

MeteoWeb

L’Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha depositato alla Procura di Trento una nuova denuncia dopo il ritrovamento, lo scorso 11 ottobre, di due carcasse di orso nel territorio dei Comuni di Bresimo e Ronzone, in Trentino. L’associazione ha inoltre chiesto alla Procura di disporre il sequestro probatorio delle due carcasse. “Da inizio anno sono morti ben sette orsi, circa uno al mese. Una evidente anomalia che non ha precedenti e che è troppo significativa per pensare ad una semplice casualità. Quella dolosa, a nostro avviso, è più di una semplice possibilità: è quasi una certezza. In particolare, c’è il forte timore che gli animali siano stati avvelenati, tanto più che molte sostanze letali possono sfuggire ad esami superficiali. Ad avvalorare l’ipotesi dell’avvelenamento c’è anche il clima sociale e politico reso incandescente dalla guerra permanente che alcuni amministratori locali hanno scatenato per motivi elettorali contro orsi e lupi”, afferma l’Enpa.