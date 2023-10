Un’altra perdita nel segmento russo della Stazione Spaziale: è la 3ª in meno di un anno

MeteoWeb

Un radiatore sul segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale ha iniziato a perdere liquido di raffreddamento lo scorso 9 ottobre, il 3° incidente del genere che coinvolge hardware russo sulla ISS in meno di un anno. La NASA ha dichiarato in una nota che i controllori di volo hanno notato dei materiale che fuoriusciva da uno dei 2 radiatori del modulo Nauka sul segmento russo della Stazione intorno alle 19 ora italiana. Il modulo, noto anche come Multipurpose Laboratory Module (MLM), è stato installato sulla ISS nel luglio 2021.

I controllori di volo hanno informato l’equipaggio della Stazione, che ha potuto confermare visivamente la perdita. “Sì, c’è una perdita proveniente dal radiatore di MLM,” ha affermato l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli.

Perdita sul modulo Nauka

Non è chiaro quanto liquido refrigerante sia fuoriuscito dal radiatore e per quanto tempo. Nella nota, la NASA ha affermato che Roscosmos ha informato l’Agenzia, spiegando che la perdita riguardava un radiatore di riserva su Nauka. Quel radiatore era originariamente sul modulo Rassvet, lanciato verso la Stazione nel 2010 e trasferito su Nauka all’inizio di quest’anno come parte di una serie di passeggiate spaziali per equipaggiare Nauka.

In una dichiarazione pubblicata sui social, Roscosmos ha affermato che il principale sistema di controllo termico su Nauka funziona correttamente e che né la Stazione né il suo equipaggio sono in pericolo. La NASA ha confermato una valutazione simile, affermando che “non ci sono state conseguenze sull’equipaggio o sulle operazioni della Stazione Spaziale“. L’equipaggio della ISS, tuttavia, ha chiuso le persiane delle finestre nel segmento americano della Stazione per prevenire la contaminazione dovuta alla fuoriuscita del liquido refrigerante.

Stazione Spaziale, terza perdita in meno di un anno

Si tratta della 3ª volta in meno di un anno che un veicolo russo sulla ISS subisce una perdita di liquido refrigerante. A dicembre, la capsula Soyuz MS-22 ha perso liquido refrigerante 3 mesi dopo l’arrivo alla Stazione. Ciò ha portato Roscosmos a sostituire la navicella con una Soyuz senza equipaggio, la Soyuz MS-23, una decisione che ha mantenuto nello Spazio l’equipaggio lanciato sulla Stazione sulla Soyuz MS-22 per altri 6 mesi, con rientro avvenuto lo scorso 27 settembre. A febbraio, anche un veicolo spaziale cargo Progress MS-21 ha subito una perdita di refrigerante, avvenuta poco prima che la navicella, lanciata l’ottobre precedente, si sganciasse dalla Stazione.

Le 2 perdite hanno sollevato sospetti su difetti di progettazione o di fabbricazione dei velivoli. Tuttavia, Roscosmos ha concluso che sono state causate da impatti con micrometeoroidi o detriti orbitali. I funzionari della NASA hanno accettato questa conclusione. “Anche il team della NASA ha esaminato il tutto, indipendentemente dal team russo, e non siamo riusciti a trovare nulla, sulla base delle informazioni che ci sono state fornite dai nostri colleghi russi, se non qualche tipo di forza esterna, detriti o qualcosa del genere,” ha affermato Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA, in un briefing a luglio.

Non è chiaro se la perdita influenzerà i piani per le passeggiate spaziali in programma nel segmento statunitense. L’astronauta della NASA Loral O’Hara e l’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen effettueranno una passeggiata spaziale il 12 ottobre per eseguire manutenzione e raccogliere campioni scientifici, mentre O’Hara e Moghbeli ne eseguiranno un’altra il 20 ottobre.