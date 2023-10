“Pesca miracolosa” dopo l’acqua alta a Ischia | VIDEO

MeteoWeb

Il fenomeno dell’acqua alta ad Ischia Ponte, il caratteristico borgo che sorge ai piedi del Castello Aragonese, ha avuto qualche effetto positivo per qualcuno. Con l’acqua alta, centinaia di alici restano intrappolate a terra una volta che il mare si ritrae. L’evento, frequente negli ultimi anni, si era verificato già all’inizio di questa settimana e giovedì sera ha fatto felici diverse persone che ne hanno approfittato per una inaspettata pesca: senza neppure bisogno di canne o lenze, hanno raccolto decine e decine di piccoli pesci rimasti a guizzare sui basoli del piazzale dopo che, in pochi minuti, le acque del mare si erano ritirate. Secondo gli abitanti, le alici seguirebbero l’acqua fino a terra per sfuggire ai predatori che le inseguono al largo, per poi perdere l’orientamento e restare bloccate quando il mare si ritira.

In realtà, quello dell’acqua alta costituisce per l’isola un problema con conseguenze sempre più serie, specie in alcune zone del comune capoluogo, sia per la vita degli abitanti che per gli esercizi commerciali. La Riva Destra del porto ne è particolarmente colpita: con il livello dell’acqua che arriva anche a 30cm, diventa infatti quasi impossibile raggiungere gli oltre venti ristoranti e bar di uno dei luoghi simbolo della movida isolana.

Alcune di queste attività stanno ora provando a contenere i danni organizzando un servizio navetta cui hanno dato un nome divertente, “Love Boat”. Il servizio prevede che all’inizio della Riva, in una zona in pendenza dove il mare non riesce ad arrivare, un van bianco guidato da un autista con cappello da capitano ‘traghetta’ i clienti fino all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, permettendo così di andare a cena o a bere un drink senza bisogno di stivali e il rischio di bagnarsi. “In attesa che si sblocchi l’avvio dei lavori per risolvere questo annoso problema, abbiamo preferito affrontare la situazione con ironia, sperando anche nella complicità e comprensione dei clienti. Se funzionerà, la Love Boat sarà attiva ogni volta che l’acqua alta ci impedirà di lavorare. L’alternativa è restare chiusi, con danni enormi“, dice uno degli organizzatori del servizio.