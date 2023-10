La Pianura Padana avvolta dallo smog: accumulo di inquinanti favorito dall’alta pressione

MeteoWeb

“Con l’arrivo dell’autunno, la qualità dell’aria inizia a diminuire al Nord Italia”, segnala il programma satellitare europeo Copernicus sulla piattaforma X, postando una foto del satellite Sentinel-3. Questa immagine del 2 ottobre mostra lo smog che avvolge la Pianura Padana, con “un velo di foschia che si estende dal Piemonte al Mar Adriatico”, si legge nel post. A favorire il ristagno e l’accumulo degli inquinanti atmosferici è il sistema di alta pressione che in questa prima parte di ottobre sta regalando cieli sereni e caldo anomalo per il periodo, al Nord così come nel resto d’Italia. Una situazione che peggiora ulteriormente la qualità dell’aria già precaria in molte città come Milano e Torino. “Il monitoraggio e la previsione della qualità dell’aria – osservano gli esperti europei – sono uno degli obiettivi principali del servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus (CAMS)”.

Dal punto di vista meteorologico, la situazione sull’Italia non cambierà molto nei prossimi giorni: previsto ancora il dominio dell’anticiclone con temperature ben oltre la media del periodo almeno fino al 10 ottobre.