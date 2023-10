Pichetto: “sciopero per il clima? Protestano usando smartphone e tecnologie energivore”

MeteoWeb

Oggi il movimento Fridays for Future, nato dagli scioperi scolastici di Greta Thunberg, ha portato manifestazioni per il clima in 35 città italiane. Migliaia di giovani hanno sfilato per le strade e le piazze italiane, mostrando striscioni, intonando cori e chiedendo l’intervento del Governo sul tema dei cambiamenti climatici. Degli scioperi di Fridays for Future ha parlato anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “I ragazzi protestano, ma lo fanno utilizzando lo smartphone e le nuove tecnologie, e i server che utilizzano sono i più grandi divoratori di energia che ci siano. Ricevo quotidianamente proteste contro il fotovoltaico e contro l’eolico, ma l’energia in qualche modo bisogna produrla. Io dico con rammarico che non riusciamo a rinunciare ai combustibili fossili”, ha detto Pichetto, collegato in videoconferenza al dibattito sul clima a Sorrento D’Autore, la rassegna culturale promossa da Vis Factor con il patrocinio dal Comune.

“I giovani hanno una percezione che determina stati di ansia e negatività, ed è chiaro che l’invito che noi facciamo è quello di usare la ragione”, ha aggiunto il Ministro. “Per questo, li invito a uscire dall’estremizzazione e a battersi per le loro idee, perché quando questo accade è comunque bello”.