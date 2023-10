Qualcosa di strano sta succedendo sul Sole, i poli magnetici stanno scomparendo

MeteoWeb

Il Sole sta per perdere qualcosa di importante: i suoi poli magnetici. “Recenti misurazioni del Solar Dynamic Observatory della NASA rivelano un rapido indebolimento dei campi magnetici nelle regioni polari del Sole. I poli magnetici Nord e Sud sono sul punto di scomparire. Ciò porterà ad una completa inversione del campo magnetico globale del Sole forse prima della fine dell’anno,” spiega l’astrofisico Tony Phillips su sito specializzato SpaceWeather.com. Se ciò accadesse sulla Terra, sarebbe un disastro. “Le passate inversioni del campo magnetico del nostro pianeta sono state collegate a calamità che vanno dall’improvviso cambiamento climatico all’estinzione dell’uomo di Neanderthal“. Sul Sole la questione è molto diversa.

“In effetti, è routine,” ha affermato Todd Hoeksema, fisico solare della Stanford University. “Ciò accade ogni 11 anni (più o meno) quando siamo a un passo dal massimo solare“. Poli che spariscono e inversioni magnetiche sono eventi osservati attorno al picco di ogni singolo ciclo solare da quando gli astronomi hanno imparato a misurare i campi magnetici sulla nostra stella. “Una cosa che abbiamo imparato da questi decenni di dati è che non esistono 2 inversioni del campo polare uguali,” ha proseguito Hoeksema, direttore del Wilcox Solar Observatory (WSO) di Stanford. A volte la transizione è rapida e i poli scompaiono e riappaiono alle estremità opposte del Sole in pochi mesi. A volte ci vogliono anni, e la stella rimane senza poli magnetici per un lungo periodo di tempo. “Ancora più strano“, ha proseguito Hoeksema, in fatto che “a volte un polo si scambia prima dell’altro, lasciando entrambi i poli con la stessa polarità per un po’“. In effetti, “uno scenario del genere potrebbe verificarsi proprio adesso. Il polo magnetico Sud del Sole è quasi completamente scomparso, ma il polo magnetico Nord resiste ancora, anche se a malapena,” ha spiegato Phillips.

Gli effetti sulla Terra

Che effetto ha tutto questo su di noi sulla Terra? “Un modo in cui avvertiamo le inversioni del campo solare è attraverso la corrente eliosferica. Il Sole è circondato da un anello ondulato di elettricità che il vento solare attira e ed estende fino ai confini del Sistema Solare. Questa struttura fa parte della magnetosfera del Sole. Durante le inversioni, diventa particolarmente ondulato e molto inclinato. Mentre il Sole gira, ci immergiamo e usciamo dalle ondulazioni sempre più ripide. I passaggi da una parte all’altra possono causare tempeste geomagnetiche e aurore“.

Soprattutto, “la scomparsa dei poli significa che siamo vicini al massimo solare. Il ciclo solare 25 si preannuncia più forte di quanto previsto e il suo picco potrebbe essere relativamente intenso,” ha concluso Phillips.