Previsioni Meteo Lombardia: da oggi nubi e piogge, poi forte maltempo tra giovedì e venerdì

“Flusso in quota da sud sudovest per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico andrà ad interessare il bacino del Mediterraneo. Da oggi, mercoledì 18, graduale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. In particolare tra la serata di domani, giovedì 19 e la giornata di venerdì 20 tendenza all’intensificazione della ventilazione a tutte le quote e delle precipitazioni, che risulteranno in parte anche a carattere di rovescio e/o temporale. Da sabato 21 la parte più attiva della perturbazione tenderà gradualmente a indebolirsi sulla regione, favorendo via via un’attenuazione dell’instabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse a partire da pavese, maggior interessamento in serata dei settori meridionali.

Temperature: massime in Pianura tra 13 e 17°C.

Zero termico: intorno a 3300 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, tendenti a forti in alta quota.

Domani molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli sparse, localmente moderate, tendenti a diffuse dal pomeriggio-sera. Anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in aumento. In Pianura minime tra 10 e 14°C, massime tra 14 e 19°C.

Zero termico: intorno a 3300 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, fino a forte in quota.

