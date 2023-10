Previsioni Meteo Lombardia: domani qualche pioggia sulle Prealpi, rinforzo del vento sulla pianura

MeteoWeb

“Il robusto campo di alta pressione di origine subtropicale, che da più giorni determina una situazione di tempo asciutto e molto caldo per il periodo, andrà incontro ad un parziale cedimento ad opera di venti umidi provenienti dall’Atlantico, i quali però non porteranno precipitazioni significative sul nostro territorio. Oggi ancora tanto sole e temperature elevate, domani maggiore nuvolosità e qualche debole pioggia a ridosso delle Prealpi, il tutto accompagnato da un rinforzo del vento sulla pianura e da un moderato calo delle temperature massime. Da giovedì 5 progressivo ritorno a condizioni più soleggiate con temperature in nuovo aumento, che si confermeranno durante tutto il prossimo fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare, maggiormente presente e compatta dal pomeriggio su alta pianura e a ridosso delle Prealpi. In serata cielo da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: locali e deboli, spesso sotto forma di pioviggine, su Prealpi e in qualche caso sulla pianura, maggiormente probabili dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in pianura, in calo in montagna; massime in calo. In pianura minime tra 14-18 °C, massime tra 23-27 °C.

Zero termico: attorno a 3500 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino da deboli a moderati orientali con i maggiori rinforzi al pomeriggio; in montagna moderati settentrionali in indebolimento e rotazione da sud nella giornata.

