Previsioni Meteo Lombardia: oggi punte di +30°C sulla bassa pianura

Cielo generalmente sereno nei prossimi giorni, salvo transiti di velature e possibili foschie in pianura nelle prime ore del mattino, valori massimi di temperatura ancora ben superiori ai valori medi di riferimento: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi fino al mattino sereno su tutta la regione salvo locali foschie sulla pianura occidentale; dal primo pomeriggio formazione di nubi a media e alta quota più probabili sui settori pedemontani, alpini e prealpini centro orientali. Dal tardo pomeriggio estensione delle velature alla fascia di alta pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato aumento. In Pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 26 e 29 °C, fino a 30°C sulla bassa pianura.

Zero termico: in lieve calo a circa 3800 metri.

Venti: in pianura a tratti moderati occidentali; in montagna moderati settentrionali dalla tarda mattinata, fino a forti sulla fascia alpina di confine e localmente sulle zone prealpine. Possibili effetti di foehn nelle valli e sull’Alta Pianura.

Domani su tutta la regione sereno al mattino, velato nel pomeriggio e in maniera più compatta sui rilievi centro orientali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime a circa 15°C, massime attorno a 29°C.

Zero termico: intorno a 3700 metri al mattino, in lieve risalita dal pomeriggio.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali tendenti ad attenuarsi dal pomeriggio salvo locali rinforzi su Oltrepò pavese in serata; in montagna deboli al mattino, in rinforzo a moderati nel pomeriggio in attenuazione in serata.

