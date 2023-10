Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 5 novembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 5 novembre.

9 – 15 Ottobre 2023

La settimana sarà caratterizzata da una robusta anomalia anticiclonica tanto sul Mediterraneo centro-occidentale quanto sull’Europa centrale e che sarà ancora responsabile, su tutta l’Italia, di precipitazioni inferiori alle medie e campo termico oltre i valori statistici del periodo.

16 – 22 Ottobre 2023

Nella seconda settimana in considerazione, permane al Centro-Sud una debole anomalia anticiclonica ma in un contesto che vedrà prevalere un flusso di correnti umide di origine atlantica che si manterrà più attivo sulle regioni centro-settentrionali, dove le precipitazioni si riporteranno in linea con le medie statistiche mentre resteranno inferiori su gran parte del Sud. Campo termico che invece continuerà a mantenersi oltre le medie stagionali su tutto il Paese.

23-29 Ottobre 2023

Anche la terza settimana sembra essere caratterizzata da una debole anomalia anticiclonica ma sempre associata a un prevalente flusso umido di origine atlantica che riporterà le precipitazioni in linea con le medie stagionali su tutto il Paese, mantenendo invece il campo termico ancora oltre.

30 Ottobre – 05 Novembre 2023

In assenza di anomalie, persiste anche nella quarta settimana il flusso umido occidentale che manterrà su tutto il Paese quantitativi di precipitazioni in linea con le medie stagionali mentre il campo termico continuerà a mantenersi su valori superiori.