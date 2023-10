Previsioni Meteo Novembre, in arrivo un pazzesco treno di perturbazioni atlantiche: maltempo a raffiche sull’Italia

MeteoWeb

Il mese di ottobre si concluderà con il transito sull’Italia di una violenta perturbazione atlantica nei prossimi due giorni, sulla falsariga di quella che ha già provocato maltempo estremo nelle stesse aree nella parte finale di questa settimana. Mercoledì inizierà Novembre e dopo il caldo anomalo di settembre e ottobre l’interrogativo più grande è se finalmente arriverà l’autunno, o se il clima continuerà a rimanere così anomalo in termini di caldo.

Le proiezioni a medio e lungo termine sono relativamente confortanti: almeno per tutta la prima metà di novembre sull’Italia dovrebbero transitare numerose perturbazioni atlantiche, il classico “treno” in cui i vagoni raffigurano appunto le perturbazioni che dal territorio oceanico si insinuano nel Mediterraneo con la più classica delle configurazioni autunnali. Questo non vuol dire che arriverà il freddo, anzi: ogni perturbazione sarà preceduta da un imponente richiamo caldo pre-frontale che, soprattutto al Sud e nelle Regioni Adriatiche, determinerà anomalie di grande caldo. Il maltempo, invece, funesterà ancora una volta il Nord e le Regioni tirreniche, come già accaduto nei giorni scorsi e come succederà di nuovo nelle prossime ore.

La prima perturbazione di Novembre arriverà venerdì 3, e sarà molto intensa anche se particolarmente rapida. La seconda seguirà di poche ore la prima, e raggiungerà l’Italia domenica 5 sempre con le stesse caratteristiche:

Successivamente ne seguiranno numerose altre, come testimoniano le mappe con le precipitazioni per i prossimi dieci giorni:

