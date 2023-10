Previsioni Meteo Piemonte: deboli rovesci sparsi in arrivo

MeteoWeb

“Una vasta area anticiclonica si estende sull’Europa centro-occidentale mantenendo condizioni stabili ancora per oggi. Domani il cedimento dell’anticiclone, associato a deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota e a una ventilazione sostenuta da est nei bassi strati, determinerà un aumento della nuvolosità e, dal pomeriggio e fino alla mattinata successiva, deboli rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi alpini. Giovedì pomeriggio la nuova rimonta dell’alta pressione sull’Europa occidentale favorirà il ripristino di condizioni stabili e soleggiate sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti più consistenti sul settore orientale; nubi in aumento nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso. Previsti deboli rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi alpini nel pomeriggio. Zero termico in lieve calo fino a 3700 metri a Nord e 3900-4000 metri a Sud. Temperature in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi e da Nord-Nord/Est sull’Appennino. In pianura deboli da Est-Nord/Est, con rinforzi sostenuti nel pomeriggio sulle zone orientali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: