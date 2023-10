Previsioni Meteo, scenari estremi per la prossima settimana

MeteoWeb

E’ iniziato il tempo delle grandi manovre. L’autunno sta arrivando, tardivo rispetto alla tabella di marcia e quindi subito prepotente in termini di maltempo e freddo. Bisogna ancora aspettare un po’, ma ormai ci siamo quasi: dopo questo weekend ancora mite e soleggiato perchè condizionato dall’anticiclone, la prossima settimana avremo un primo cambiamento dello scenario meteorologico su scala continentale.

Le immagini satellitari odierne evidenziano le grandi manovre dei cicloni sul nord Europa, mentre l’area Mediterranea è ancora protetta dall’alta pressione:

La prossima settimana inizierà lunedì 16 con un’ondata di freddo sul nord dei Balcani che lambirà anche il Nord Italia, nell’alto Adriatico e nella pianura Padana, ma molto rapida e modesta. In giornata avremo piogge sparse al Centro. Poi, da martedì 17, tornerà il caldo ma stavolta come forte richiamo di scirocco pre-frontale rispetto ad una violentissima tempesta che si abbatterà su Spagna e Portogallo. A metà settimana, da giovedì 19 in poi, una perturbazione atlantica sfonderà nel Mediterraneo occidentale alimentando ulteriormente la risposta di scirocco caldo e prefrontale sull’Italia. In generale, sarà ancora una settimana di gran caldo ma con le prime piogge serie al Nord e senza più l’anticiclone, in un contesto più movimentato con il tipico scirocco d’autunno che anticipa le grandi perturbazioni.

