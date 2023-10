Previsioni Meteo: temporali e calo delle temperature oggi e domani, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 15 e 16 ottobre, evidenziando per oggi la persistenza del caldo anomalo al Sud, mentre una veloce perturbazione interessa il Centro/Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 15 ottobre 2023

Al Nord, molto nuvoloso su Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge sparse e isolati rovesci, anche temporaleschi. Generale miglioramento a partire dalle ore pomeridiane salvo residui piovaschi serali limitati all’appennino emiliano-romagnolo. Estese velature sulle altre regioni con addensamenti più consistenti attesi, dalla serata, su Piemonte e Lombardia.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Lazio associata a piogge sparse e qualche occasionale temporale, fino al pomeriggio sul settore centro-settentrionale della Toscana, dalla tarda mattinata invece per le aree appenniniche di Umbria e Lazio, in complessivo esaurimento serale. Poche nubi sulle altre regioni destinate però ad aumentare gradualmente e ad essere associate a temporali sparsi, dal pomeriggio sulle Marche, successivamente anche sull’Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, addensamenti sparsi per Campania e litorali tirrenici di Basilicata e Calabria accompagnati, nel pomeriggio, da qualche breve e occasionale rovescio sulle zone interne della Campania. Bello e soleggiato sul resto del meridione ma con nubi in aumento, nella seconda parte della giornata, su Puglia e Molise e temporali in arrivo, dalla serata, su quest’ultima regione e l’area garganica.

Temperature massime in aumento per Liguria, Calabria ionica e Sicilia; in deciso calo al Nord-Est, restanti aree alpine ed Emilia-Romagna, più attenuato su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e appennino laziale e Sardegna; senza apprezzabili variazioni sul resto del Paese.

Venti deboli o moderati occidentali su isole maggiori e Centro-Sud peninsulare con locali rinforzi su aree appenniniche e Nord Sardegna, settentrionali al Nord. Tenderanno a ruotare da Est o Nord-Est al Centro-Nord e sul Molise rinforzando su ponente ligure e litorali adriatici.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar Ligure, Tirreno centro-settentrionale e Mare di Sardegna. Mossi gli altri mari con moto ondoso in intensificazione per l’alto Adriatico.

Il bollettino per domani 16 ottobre 2023

Al Nord, molto nuvoloso su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con locali piogge fino metà giornata sul Piemonte occidentale e tendente a velato sulla Liguria ed Est Piemonte; velature estese e anche spesse sul resto del Nord e con nubi basse fino la tarda mattina su appennino emiliano-romagnolo, Friuli-Venezia Giulia e restanti aree alpine e prealpine.

Al Centro e Sardegna, piogge sparse al mattino e nel pomeriggio sulla Sardegna e in miglioramento; sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa, con deboli e locali piovaschi possibili fino al primo mattino su Marche e Abruzzo e locali piogge pomeridiane e serali su Lazio e Umbria.

Al Sud e Sicilia, nubi irregolari a tratti intense sulle regioni peninsulari, con locali rovesci o temporali fino al primo mattino su Molise e Puglia e fino metà giornata su Campania, Basilicata e Calabria mentre dal pomeriggio sono attese isolate piogge su Campania, Basilicata e Calabria in moderata intensificazione serale specie su aree costiere e immediato entroterra campano; sulla Sicilia prevalenti schiarite fino metà giornata e velature anche estese dal pomeriggio.

Temperature minime in generale calo al Centro-Nord e su Sardegna, Molise, Puglia e Campania, più marcato su regioni nord-orientali, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, in lieve aumento sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria; massime in generale calo, più marcato su Piemonte e su centrali adriatiche, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica.

Venti generalmente dai quadranti settentrionali, moderati e in graduale attenuazione su Liguria, coste e immediato entroterra di puglia e regioni che si affacciano sull’Adriatico, deboli altrove con rinforzi fino metà giornata sulla Toscana.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar Ligure e Adriatico, tendenti a mossi l’Adriatico e il settore Est del Mar Ligure; mossi i restanti mari, anche localmente molto mossi fino al primo mattino Mare di Sardegna e Tirreno centrale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: