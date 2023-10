Magnifica eclissi solare in arrivo, ecco quando e dove vedere l’Anello di Fuoco

MeteoWeb

Un’eclissi solare domani sarà protagonista dei cieli delle Americhe. Sabato 14 ottobre la Luna passerà davanti al Sole, trascorrendo fino a 5 minuti e 17 secondi innanzi al brillante disco solare, coprendone però al massimo il 90%. Il restante 10% apparirà come un ardente “Anello di Fuoco” attorno alla sagoma nera della Luna. Questa eclissi solare anulare sarà visibile all’interno di un percorso di circa 200 km di larghezza dall’Oregon al Texas e fino al Messico, all’America Centrale e al Nord del Sud America. La maggior parte dei Nordamericani fuori dal percorso (tranne nell’Alaska occidentale) osserverà un’eclissi solare parziale.

Eclissi solare anulare, come vedere l’Anello di Fuoco

Dall’inizio alla fine, un’eclissi solare dura fino a circa 3 ore. Per la maggior parte del tempo, la Luna copre lentamente il Sole, poi lo abbandona: queste sono le fasi parziali di inizio (17:03 ora italiana) e fine dell’eclissi (22:55 ora italiana). La vera emozione, la fase “clou”, sta nel mezzo (19:49 ora italiana), ma solo per pochi fugaci minuti.

Negli Stati Uniti, le prospettive meteo per l’eclissi anulare sembrano più promettenti in alcune parti dello Utah, del New Mexico e del Texas, dove l’Anello di Fuoco durerà circa 5 minuti.

L’Italia è esclusa dal percorso di visibilità, ma, per chi vuole assistere all’evento cosmico, ci sono diversi webcast che verranno trasmessi in diretta streaming gratuitamente. Ecco quindi, di seguito, tutte le info per godersi la meraviglia dell’eclissi comodamente da casa propria.

Perché si verificano le eclissi solari

Osserviamo le eclissi solari perché, per una sorprendente coincidenza cosmica, il Sole e la Luna appaiono quasi esattamente della stessa dimensione nel nostro cielo. Il diametro del Sole è in realtà circa 400 volte più grande di quello della Luna, ma il Sole è anche circa 400 volte più lontano. Poiché l’orbita della Terra attorno al Sole e l’orbita della Luna attorno alla Terra sono entrambe ellissi anziché cerchi, le dimensioni apparenti del Sole e della Luna variano leggermente durante l’anno (Sole) e durante ogni mese (Luna).

Quando la Luna è più lontana della media, come accadrà domani, apparirà troppo piccola per coprire completamente il Sole, quindi a metà dell’eclisse un brillante anello di luce solare circonderà la sagoma lunare.

Ci si potrebbe chiedere a questo punto perché non vediamo un’eclissi solare ad ogni Luna Nuova. L’orbita della Luna attorno alla Terra è inclinata di circa 5° rispetto all’orbita della Terra attorno al Sole (che, dal nostro punto di vista, è il percorso annuale del Sole attraverso le costellazioni zodiacali). Durante la Luna Nuova, il nostro satellite naturale di solito passa sopra o sotto il Sole. Due volte l’anno, nel punto in cui le orbite si intersecano, la Luna Nuova scivola direttamente davanti al Sole, e così si verificano eclissi solari. Il fatto che un’eclissi solare sia parziale, anulare o totale dipende da quanto precisamente si allineano Sole, Luna e Terra e dalle distanze della Luna e del Sole dalla Terra.