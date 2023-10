Sciatore disperso sul ghiacciaio dello Stelvio: ricerche in corso

MeteoWeb

Uno sciatore di 58 anni di Milano è disperso da ieri sulle piste del ghiacciaio dello Stelvio, a 2.700 metri di quota in Alta Valtellina, al confine fra le province di Sondrio e Bolzano. Nelle ricerche sono impegnati il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, con l’intervento anche degli elicotteri. Il 58enne non è rientrato ieri nell’hotel al Passo dello Stelvio, dove alloggia, dopo la chiusura degli impianti di risalita. Sulle piste da sci, gli addetti della società Sifas non hanno trovato alcun turista dopo lo stop a funivie e skilift.