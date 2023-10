Scirocco e super caldo, decine di incendi nel Palermitano: domani scuole chiuse in alcuni comuni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Scenario critico dal punto di vista meteorologico in Sicilia. Un forte vento di scirocco sta facendo schizzare le temperature verso l’alto, soprattutto sulla costa tirrenica, dove oggi si sono toccate punte di +35-37°C. In questa situazione, sono divampati decine di incendi in provincia di Palermo, con Vigili del Fuoco, forestali e Protezione Civile impegnati per tutto il pomeriggio in diverse zone della provincia da Partinico a Giardinello. La situazione più grave a Termini Imerese, in contrada Bragone, dove decine di ettari di macchia mediterranea sono andati in fiamme (vedi foto e video a corredo dell’articolo). I componenti del comitato Santa Marina sono riusciti a salvare l’antica chiesetta che ha rischiato di essere danneggiata dalle fiamme. Le fiamme hanno lambito anche la linea ferrata che è stata chiusa. Incendi anche nella zona di Monreale, Piana degli Albanesi, Carini, Caccamo e Misilmeri.

Tutte le squadre antincendio sono state impegnate per far fronte alle tante emergenze di questa giornata da allerta rossa. E domani si replica, tanto che alcuni comuni come Trabia, Cefalù, Lascari e Campofelice di Roccella hanno deciso di chiudere le scuole domani, venerdì 20 ottobre.

Molti altri incendi sono scoppiati anche nelle altre province siciliane.

